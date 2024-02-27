Pinjaman Mudah dan Aman Lewat Aplikasi Mobile Persembahan MNC Finance

JAKARTA - Bagi anda yang sedang membutuhkan pinjaman yang mudah dan aman, salah satu solusi keuangan yang cerdas ditawarkan MNC Finance.

Pada Pameran Info Franchise & Business Concept (IFBC) Expo 2024, ICE BSD Tangerang 23-25 Februari 2024 lalu, MNC Finance memamerkan inovasinya dengan menawarkan pinjaman yang mudah kepada pengunjung melalui Aplikasi Mobile MotionCredit.

MotionCredit adalah produk dari MNC Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan multiguna di bawah naungan MNC Group. MotionCredit selain mudah juga pasti aman karena berizin dan diawasi OJK.

Bekerja sama dengan Scuto Indonesia, sebuah perusahaan di bidang auto detailing dengan nano coating terbaik di Indonesia, MNC Finance menyajikan penawaran yang menarik bagi calon mitra yang hadir di pameran tersebut. Melalui aplikasi MotionCredit, perusahaan pembiayaan ini memberikan akses cepat dan mudah untuk mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan.

Pameran IFBC Expo 2024 menjadi ajang yang strategis bagi MNC Finance untuk menjalin kemitraan dengan para pelaku usaha, terutama yang bergerak di sektor otomotif seperti salah satunya Scuto Indonesia.