Mengintip Kekayaan Sabda Ahessa yang Diminta Wulan Guritno Kembalikan Uang Renovasi Rumah

JAKARTA - Mengintip kekayaan Sabda Ahessa yang diminta Wulan Guritno kembalikan uang renovasi rumah. Meski dikenal sebagai pasangan yang romantis, Sabda Ahessa justru dikabarkan mendapat gugatan dari Wulan Guritno, yang saat ini telah menjadi mantan kekasihnya.

Salah satu gugatan yang dilayangkan Wulan Guritno kepada Sabda adalah gugatan uang talangan renovasi rumah senilai Rp396 juta. Gugatan tersebut membuat publik kaget karena keduanya terlihat tidak pernah bertengkar sebelumnya.

Lantas, dari mana sumber kekayaan Sabda Ahessa? Berdasarkan penelusuran Okezone, Selasa (27/2/2024), berikut informasi terkait mengintip kekayaan Sabda Ahessa yang diminta Wulan Guritno kembalikan uang renovasi rumah.

Sabda Ahessa saat ini dikenal sebagai seorang pebasket. Maka dari itu, sumber utama kekayaan Sabda disebut berasal dari basket.

Jumlah rata-rata gaji pemain sepak bola berada di kisaran Rp2-3 juta per bulan untuk pemula. Jumlah tersebut bisa bertambah menjadi Rp26-33 juta per tahun.

Kendati demikian, jika Sabda Ahessa sudah berada di posisi pebasket profesional, maka jumlah gaji yang diterimanya akan lebih besar. Dia bisa mendapatkan harta sebanyak Rp29-50 juta atau Rp350-500 juta per bulan.