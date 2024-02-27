Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringatan Bank Dunia: Program Makan Siang Gratis Harus Dirancang Matang

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |19:38 WIB
Peringatan Bank Dunia: Program Makan Siang Gratis Harus Dirancang Matang
Bank Dunia ingatkan soal anggaran makan siang gratis (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA Bank Dunia memperingatkan bahwa program makan siang gratis harus dirancang dengan matang. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menilai anggaran Program Makan Siang Gratis perlu disiapkan secara matang.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," kata Satu Kahkonen dikutip dari Antara, Selasa (27/2/2024).

Sebagai perwakilan Bank Dunia, hingga saat ini Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut Program Makan Siang Gratis dari pemerintah.

"Kami masih menantikan (rincian Program Makan Siang Gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/320/3135179/kemiskinan-X6RE_large.jpg
Bank Dunia Sebut 60% Penduduk Indonesia Miskin, Begini Reaksi BPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/470/3132685/fahri_hamzah-Hh7c_large.jpg
Fahri Hamzah: World Bank Siap Beri Pembiayaan Renovasi Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/320/3037075/angka-pengangguran-indonesia-tertinggi-di-asean-0yYLfH7r0F.jpg
Angka Pengangguran Indonesia Tertinggi di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/320/3028802/80-tahun-bretton-woods-imf-bank-dunia-bahas-ekonomi-dunia-30-tahun-ke-depan-Hib6QXxRDr.jfif
80 Tahun Bretton Woods, IMF-Bank Dunia Bahas Ekonomi Dunia 30 Tahun ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/320/3027501/bank-dunia-nilai-makan-bergizi-tidak-efektif-turunkan-stunting-airlangga-bilang-gini-HHaNF8V7Ok.jfif
Bank Dunia Nilai Makan Bergizi Tidak Efektif Turunkan Stunting, Airlangga Bilang Gini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/320/3026730/2-wanita-indonesia-jadi-direktur-bank-dunia-nv6cqFiDcN.jpg
2 Wanita Indonesia Jadi Direktur Bank Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement