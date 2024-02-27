Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Lahan Bekas Pabrik Uang Dijadikan Tempat Jualan UMKM

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |16:20 WIB
Lahan Bekas Pabrik Uang Dijadikan Tempat Jualan UMKM
Lahan bekas pabrik uang dijadikan tempat jualan UMKM (Foto: Peruri)
A
A
A

JAKARTA – Lahan bekas pabrik uang dimanfaatkan para UMKM untuk berjualan. Lahan ex pabrik cetak uang Peruri yang berlokasi di Jalan Palatehan, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan berkembang menjadi ruang kreatif dan hiburan yang dikenal dengan M Bloc Space.

PT Peruri Properti telah melakukan aktivasi dan pemanfaatan ruang di Kota Peruri, sebuah Kawasan yang mengusung konsep adaptif reuse dan inklusif bagi masyarakat. Kota Peruri juga mendorong masyarakat secara luas menerapkan green lifestyle yang peduli akan lingkungan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

“Kami mendukung memajukan merk lokal, tidak hanya bagi UMKM Binaan Peruri tapi juga bagi UMKM secara keseluruhan. Harapan kami semoga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia yang berasal dari peningkatan bisnis UMKM,” kata Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi, Selasa (27/2/2024).

Saat pengunjung menjelajahi Kota Peruri, mereka dikelilingi oleh sekilas masa lalu yang digambarkan melalui bangunan tua bersejarah, berbagai mural yang mulai memudar, dan ruang rahasia yang membisikkan sejarah situs yang kaya. Perpaduan sempurna antara area komersil dan warisan bersejarah sebagai bukti hidup berlalunya waktu.

Halaman:
1 2
