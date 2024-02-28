Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Klaster Usaha Binaan BRI ini Sukses Sulap Batok Kelapa Jadi Kerajinan Tangan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |17:27 WIB
Klaster Usaha Binaan BRI ini Sukses Sulap Batok Kelapa Jadi Kerajinan Tangan
Kerajinan tangan dari batok kelapa hasil dari program Klasterkuhidupku BRI. (Foto: dok BRI)
A
A
A

KARANGASEM - Pemberdayaan merupakan salah satu upaya dalam mendorong peranan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dan sekaligus membantu mensejahterakan masyarakat. Ini pula yang dilakukan oleh klaster usaha Sinar Mulia Abadi yang merupakan klaster usaha binaan BRI.

Dibentuk sejak 2008 silam, kini kelompok usaha perempuan tersebut telah berhasil memberdayakan 26 perempuan di Banjar Dinas Waliang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali.

A.A Ayu Mahesarani Karang selaku ketua kelompok usaha perempuan Sinar Mulia Abadi mengatakan bahwa kelompok usaha ini dibentuk karena kondisi ekonomi warga di sekitar kampungnya yang memprihatinkan.

Tak ingin melihat mereka semakin terpuruk, Rani pun mengumpulkan para perempuan di kampungnya dan memberdayakan mereka untuk ikut serta dalam berkarya dan berdikari.

Menariknya, kelompok usaha perempuan yang dibangun oleh Rani ini ternyata memanfaatkan limbah batok kelapa sebagai produk utamanya. Limbah batok kelapa menjadi pemandangan yang umum di sekitar tempat tinggalnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/11/3188851//terminal_peti_kemas_bagendang-kVn4_large.jpeg
Operasional Terminal Peti Kemas Bagendang Tetap Normal saat Aksi Penyampaian Aspirasi TKBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/15/3188811//dfsk_buka_tiga_dealer_baru-knud_large.jpeg
DFSK Buka Tiga Dealer Baru di Manokwari, Batam, dan Depok, Layanan Makin Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/11/3188771//nasabah_pnm_mekaar_dapat_reward_umrah-gt5w_large.jpeg
Dapat Reward Umrah, Nasabah PNM Mekaar Menangis Haru di Sujud Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188760//pelindo_pastikan_operasional_di_pelabuhan_sunda_kelapa_kembali_berjalan_normal-OTy6_large.jpeg
Pelindo Pastikan Aktivitas Sunda Kelapa Kembali Normal Setelah Genangan Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188651//ptfi_serahkan_gedung_pusat_sains_dan_kemitraan_uncen-1xpz_large.jpeg
Freeport Serahkan Gedung Sains UNCEN, Perkuat Riset dan Pembelajaran di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188525//pgn_perkuat_infrastruktur_dan_kolaborasi-nyo3_large.jpeg
PGN Perkuat Infrastruktur dan Kolaborasi, Siap Hadapi Tantangan Bisnis 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement