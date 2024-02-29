Harga BBM Pertamax Cs Tak Naik per 1 Maret 2024

Harga BBM Pertamax Cs Tak Naik per 1 Maret (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk tidak mengubah harga BBM non subsidi per 1 Maret 2024. Dengan demikian, harga BBM non subsidi tetap sama dengan bulan sebelumnya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, harga BBM non subsidi per 1 Maret 2024 tidak ada perubahan.

"Untuk harga BBM 1 Maret kemungkinan belum ada perubahan," kata Irto saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Irto menambahkan, jika tidak ada penyesuaian harga BBM non subsidi maka akan berpengaruh kepada pendapatan perusahaan. Padahal, jika dilihat harga MOPS dan kurs naik yang menjadi acuan penetapan harga BBM non subsidi.

"Bila tidak ada penyesuaian harga BBM non subsidi, sementara MOPS dan kurs naik, tentunya akan mengkoreksi potensi revenue perusahaan. Kita tunggu hasil evaluasinya ya," ujarnya.

Adapun untuk harga BBM non subsidi saat ini sejak 1 Januari 2024 di antaranya, Pertamax sebesar Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo sebesar Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter dan Pertamina Dex sebesar Rp15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Sementara harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.