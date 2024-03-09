Jokowi Anggarkan Rp925 Miliar untuk Bangun dan Perbaiki Jalan Daerah Jatim

JAKARTA - Presiden Jokowi meresmikan rampungnya perbaikan dan pembangunan jalan daerah di Jawa Timur sepanjang 275,51 km. Proyek tersebut senilai Rp925 miliar dan terdiri dari penanganan 33 ruas jalan dan 2 jembatan.

"Ini anggaran yang tidak kecil, untuk 33 ruas jalan, salah satunya adalah yg kita lihat di sini. Total perbaikan jalan daerah lewat Inpres Jalan Daerah di seluruh Indonesia di tahun 2023 telah menghabiskan anggaran Rp14,6 triliun," kata Presiden Jokowi dalam keterangan resminya, Sabtu (9/3/2024).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono menambahkan, penanganan jalan daerah ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Pada TA 2023, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,6 triliun secara nasional untuk penanganan 2.873 km jalan daerah di seluruh tanah air.

"Tujuan pelaksanaan IJD utamanya untuk peningkatan konektivitas serta meningkatkan kemantapan jalan daerah, guna memperlancar arus logistik, serta akses wisata," kata Menteri Basuki.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali (BBPJN Jatim-Bali) Rakhman Taufik mengatakan, ruas jalan yang diperbaiki di Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian Selatan dan Utara.