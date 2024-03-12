Inflasi AS Capai 3,2% di Februari 2024

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) mencatat laju inflasi 3,2% year-on-year (yoy) pada Februari 2024.

Angka ini melebihi ekspektasi pasar sebagaimana menurut ekonom yang disurvei Bloomberg sebesar 3,1%.

Data Biro Statistik Tenaga Kerja AS, Selasa (12/3), menunjukkan inflasi inti yang tidak termasuk komponen energi dan pangan juga naik 3,8% yoy, alias di atas perkiraan sebesar 3,7% yoy.

Secara bulanan, inflasi AS melesat 0,4% month-on-month (MoM), lebih tinggi dari bulan Januari yang mencapai 0,3%. Inflasi inti bulanan juga mencapai 0,4% mom melebihi ekspektasi 0,3%.

Mengutip Financial Times, Selasa (12/3), angka inflasi indeks harga konsumen (CPI) ini diperkirakan akan memainkan peranan penting dalam pertemuan bank sentral AS atau Federal Reserve pekan depan.