Pegadaian Area Surabaya 2 Gelar Festival Ramadan, Bazar Emas hingga Santunan Anak Yatim

SURABAYA - PT Pegadaian kembali menggelar kegiatan Festival Ramadan Pegadaian 2024 secara serentak di 73 lokasi di seluruh Indonesia. Pegadaian Area Surabaya 2 menggelar kegiatan Festival Ramadan Pegadaian 2024 di dua tempat, di antaranya Surabaya dan Sidoarjo.

Rangkaian kegiatan yang digelar Pegadaian Area Surabaya 2 pada Festival Ramadan Pegadaian 2024, di antaranya bazar emas, undian berhadiah, seminar mini emas, santunan anak yatim, musik perform dan tausiah.

Pegadaian Area Surabaya 2 menggelar Festival Ramadan Pegadaian dilaksanakan di Al Madina Center Jl. Masjid Al-Akbar Utara No.5, Pagesangan, Kec. Jambangan, Surabaya Jawa Timur, pada sabtu (9/3/2024)

Dalam keterangannya Marthinus Siampa selaku Deputy Bisnis Pegadaian Area Surabaya 2 mengatakan dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan, PT Pegadaian menyelenggarakan Festival Ramadan 2024 di seluruh Indonesia.

"Secara khusus Pegadaian Deputy Bisnis area Surabaya 2 juga terlibat di dalamnya ikut menyukseskan di bulan suci Ramadan dengan menyelenggarakan Festival Ramadan Pegadaian 2024," ujarnya.