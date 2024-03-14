Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dolar AS Perkasa, Rupiah Ditutup Lesu ke Rp15.580

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |16:47 WIB
Dolar AS Perkasa, Rupiah Ditutup Lesu ke Rp15.580
Rupiah melemah hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup melemah tipis 5 poin ke level Rp15.580 pada Kamis (14/3/2024).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, indeks dolar AS menguat setelah pembacaan data CPI yang kuat membuat fokus pasar beralih ke pembacaan inflasi PPI dan penjualan ritel yang akan datang, yang akan dirilis pada hari Kamis. Keduanya diperkirakan akan menjadi faktor dalam pandangan Federal Reserve mengenai suku bunga.

"Data tersebut juga muncul sebelum pertemuan Fed minggu depan, di mana bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap stabil dan memberi sinyal tidak ada rencana segera untuk mulai melonggarkan kebijakan," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Sejumlah pejabat Fed telah memperingatkan bahwa penurunan suku bunga sebagian besar akan ditentukan oleh laju inflasi dalam beberapa bulan mendatang.

Inflasi yang kaku dan inflasi yang lebih tinggi adalah dua pertimbangan terbesar bagi Bank of Japan untuk mulai mengurangi suku bunga negatif dan kebijakan pengendalian kurva imbal hasil (YCC).

Halaman:
1 2
