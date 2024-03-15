Advertisement
HOT ISSUE

Syarat dan Cara Tukar Uang Baru untuk Persiapan Lebaran 2024

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |21:02 WIB
Syarat dan Cara Tukar Uang Baru untuk Persiapan Lebaran 2024
Syarat dan Cara Tukar Uang Baru untuk Persiapan Lebaran 2024. (Foto: okezone.com)
JAKARTA - Syarat dan cara tukar uang baru untuk persiapan Lebaran 2024. Di mana budaya bagi-bagi THR Lebaran ke anak, saudara dan lainnya masih menjadi kebiasaan dalam merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri di Indonesia.

Oleh karena uang baru selalu dipersiapan masyarakat untuk menyambut Lebaran 2024.

Bank Indonesia (BI) juga sudah menyiapkan ketersedian uang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. BI mempersiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp197,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang Rupiah pada momen Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Jumlah ULE yang disediakan ini meningkat 4,65% dibandingkan realisasi tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp188,8 triliun.

Antisipasi kenaikan jumlah ULE yang disiapkan mempertimbangkan peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Untuk mendukung layanan penukaran uang Rupiah bagi masyarakat, BI bekerja sama dengan perbankan menyediakan titik-titik layanan penukaran uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun ini, ada penambahan jumlah paket penukaran uang Rupiah menjadi maksimal Rp4 juta. Untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan penukaran, BI melakukan modernisasi armada kas keliling, penambahan fitur pada digitalisasi penukaran melalui QR code pada Aplikasi PINTAR.

Syarat dan cara tukar uang baru untuk persiapan Lebaran 2024

Terhitung mulai 15 Maret sampai 7 April 2024, masyarakat dapat melakukan penukaran uang Rupiah di 4.264 titik layanan kantor bank umum yang tersebar di seluruh Indonesia dengan lokasi sebagaimana terlampir.

BI juga menyediakan opsi layanan penukaran uang Rupiah melalui Layanan Kas Keliling di lokasi-lokasi strategis seperti pasar tradisional dan modern, dan Kas Keliling Susur Sungai di beberapa wilayah. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, BI bersama perbankan akan menyediakan Layanan Penukaran Terpadu pada 28 sampai 31 Maret 2024 di Istora Senayan.

1 2
