Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Stadion Utama Sumatera Utara Rp587 Miliar Dibangun Jelang PON 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |13:57 WIB
Stadion Utama Sumatera Utara Rp587 Miliar Dibangun Jelang PON 2024
Pembangunan stadion deli serdang (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian PUPR membangun Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan stadion Utama Sumatera Utara terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Pembangunannya dilakukan sejak September 2023 dengan biaya Rp587 miliar.

"Stadion Utama Sumatera Utara ini dibangun untuk menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang baik mendukung suksesnya penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh," kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Sabtu (16/3/2024).

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Deva Kurniawan Rahmadi menambahkan, saat ini progres pembangunannya sudah sekitar 31,63%, dan targetnya stadion tersebut sudah dapat mulai digunakan pada bulan September mendatang.

Pekerjaan pembangunan Stadion Utama Sumatera Utara dilaksanakan oleh KSO PT Adhi Karya -PT PP- PT. Penta selaku kontraktor pelaksana dan PT. Jaya CM dan PT. Ciriajasa KSO selaku manajemen konstruksi. Stadion ini dibangun di atas lahan seluas 48.420 m2 dengan luas bangunan 27.452 m2.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191806/satelit-zk0x_large.jpg
RI Punya Satelit Merah Putih 2, Infrastruktur Strategis Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/470/3190158/jalan_tol-no97_large.jpg
Proyek Infrastruktur Pemerintah Pakai Produk Dalam Negeri demi Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188323/internet-uxpa_large.jpg
Jurus RI Perkuat Infrastruktur Konektivitas Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/470/3186962/infrastruktur-bryz_large.jpg
Daftar Proyek Infrastruktur Berkelanjutan di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183103/menteri_pu_tinjau_proyek-KBTN_large.JPG
Menteri PU: Proyek Kawasan Belawan Tahap II Tembus Rp21,34 Miliar Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/470/3180728/infrastruktur_bawah_tanah_ri-FKWz_large.jpeg
Berikut Sederet Tantangan Pengerjaan Proyek Infrastruktur Bawah Tanah di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement