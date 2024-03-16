Stadion Utama Sumatera Utara Rp587 Miliar Dibangun Jelang PON 2024

JAKARTA - Kementerian PUPR membangun Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan stadion Utama Sumatera Utara terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Pembangunannya dilakukan sejak September 2023 dengan biaya Rp587 miliar.

"Stadion Utama Sumatera Utara ini dibangun untuk menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang baik mendukung suksesnya penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh," kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Sabtu (16/3/2024).

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Deva Kurniawan Rahmadi menambahkan, saat ini progres pembangunannya sudah sekitar 31,63%, dan targetnya stadion tersebut sudah dapat mulai digunakan pada bulan September mendatang.

Pekerjaan pembangunan Stadion Utama Sumatera Utara dilaksanakan oleh KSO PT Adhi Karya -PT PP- PT. Penta selaku kontraktor pelaksana dan PT. Jaya CM dan PT. Ciriajasa KSO selaku manajemen konstruksi. Stadion ini dibangun di atas lahan seluas 48.420 m2 dengan luas bangunan 27.452 m2.