Waspada Lowongan Kerja Bodong! Ini 6 Ciri-cirinya

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan para pencari kerja agar berhati-hati dengan lowongan kerja bodong. Lowongan kerja bodong umumnya mengincar lulusan baru atau fresh graduate.

Lowongan kerja bodong memiliki beberapa ciri. Antara lain, tawaran gaji yang tinggi dan bonus yang besar.

Dikutip dari akun Instagram Kemnaker, Sabtu (16/3/2024) ada enam ciri ciri contoh lamaran bodong, mulai dari menggunakan email dan website gratisan, sampai meminta atau mengirimkan sejumlah uang kepada perusahaan untuk biaya administrasi.

Kemnaker mengingatkan, perusahaan yang mencari pekerja baru tidak akan menarik biaya karena sudah pasti akan membebani pelamar. Untuk itu, jika ada perusahaan yang membuka lowongan kerja dengan biaya patut dicurigai.

Berikut ciri ciri lowongan kerja bodong:

1. Menggunakan e-mail dan website gratisan yang memiliki kemiripan domain perusahaan terkait.

2. Media penyebaran via SMS, dengan respons cepat dan buru-buru untuk mengajak interview.