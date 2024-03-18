Mulai Hari Ini, Tarif Tol Palembang-Indralaya dan Pekanbaru-Dumai Naik

JAKARTA - Sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 414/KPTS/M/2024 dan Kepmen PUPR Nomor 415/KPTS/M/2024 tarif tol Palembang-Indralaya (Palindra) dan Pekanbaru Dumai (Permai) naik berlaku hari ini pukul 12.00 WIB.

Kenaikan paling tinggi terjadi untuk ruas tol Pekanbaru - Dumai, tarif tol untuk kendaraan golongan IV dan V yang naik hingga Rp100 ribu lebih.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo menjelaskan bahwa sejak dioperasikan pada Oktober tahun 2020, Tol Permai belum pernah dilakukan penyesuaian tarif, dimana seharusnya sudah dilakukan pada tahun 2022 yang lalu.

"Pertimbangan penundaannya dilakukan karena pada tahun 2022 masih dalam tahap recovery setelah pandemi Covid-19 dan juga kenaikan harga BBM pada Oktober 2022," ujar Tjahjo dalam keterangan resminya dikutip Sabtu, 16 Maret 2024.

Sedangkan untuk Tol Palindra sesuai regulasi sudah saatnya dilakukan penyesuaian tarif kembali setelah sebelumnya pernah dilakukan penyesuaian pada Tahun 2021.