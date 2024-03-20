Simak Ya! Ini 10 Cara Hasilkan Uang Rp1 Miliar dari Internet Terbaru 2024

JAKARTA – Berikut 10 cara menghasilkan uang sebanyak Rp1 miliar melalui internet terbaru 2024.

Menghasilkan uang miliaran rupiah bukanlah suatu hal yang mudah didapat dengan begitu saja. Namun, ada banyak sekali cara untuk mendapatkan uang satu miliar termasuk dari internet.

Berikut Okezone merangkum 10 cara mendapatkan uang RP1 miliar dari internet terbaru 2024.

1. Menjadi Afiliator

Saat ini banyak platform yang menyediakan program afiliasi dan dapat mendaftarkan diri sebagai afiliator. Tugas menjadi afiliator adalah mempromosikan sebuah produk dari seorang promotor di platform ini. Jika program afilias berjalan baik dan mencapai target, cepat atau lambat bisa mendapatkan 1 miliar.

2. Menjadi Content Creator

Dengan menjadi seorang content kreator seperti youtube, tiktok atau platform lainnya kita akan akan mendapat penghasilan dari platform tersebut. Semakin besar channel dan semakin banyak yang menonton konten, maka akan semakin besar pula penghasilan yang didapatkan.