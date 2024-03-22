Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jangan Mudik Lebaran di Tanggal Ini!

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |07:05 WIB
Jangan Mudik Lebaran di Tanggal Ini!
Mudik Gratis 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2024 terjadi pada Sabtu 6 April 2024. Bagi masyarakat dihimbau untuk mudik lebaran 2024 yang melalui jalan tol diharapkan berangkat lebih awal.

"Kami prediksi untuk nanti Lebaran jatuh di 10 April, di mana 5 April menjadi hari terakhir kerja dan diprediksi 6 April menjadi puncak arus mudik. Itu di Sabtu," tutur Corporate Communication and Community Development Group Head sekaligus juru bicara Jasa Marga, Lisye Octaviana di Konferens Pers Jasa Marga terkait Kesiapan Operasional Hari Raya Idul Fitri 1445H, Kamis, 21 Maret 2024.

Melalui hitungan Jasa Marga, pada puncak arus mudik Lebaran tersebut lalu lintas mencapai 259 ribu kendaraan di empat gerbang tol utama atau naik 66,8% dari normalnya. Tol Trans Jawa mendominasi lalu lintas saat puncak arus mudik sebesar 58,4%, Merak-Cikupa sebesar 22,9%, kemudian Tol Ciawi distribusinya 18,8%

"Dibandingkan lalu lintas normal, total kendaran ke luar Jakarta (H-7 sampai H+2 Lebaran) 1,86 juta kendaraan, naik 54% cukup tinggi dibanding tahun lalu," ujarnya.

Bahkan Jasa Marga tidak menyarankan masyarakat untuk pulang pada tanggal tersebut. Sebab, diprediksi akan terjadi lagi rekor mobilisasi kendaraan pada Lebaran tahun ini.

Halaman:
1 2
