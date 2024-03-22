Pembiayaan MNC Finance Tumbuh 20% pada Awal Maret 2024

JAKARTA - MNC Finance mencatat pertumbuhan pembiayaan mencapai 20% pada awal Maret 2024 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Presiden Direktur PT MNC Finance Gabriel Mahjudin mengatakan peningkatan ini merupakan trend tahunan yang kerap terjadi. Sebab masyarakat cenderung lebih konsumtif ketika memasuki bulan Ramadhan, hal tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan menjelang lebaran.

"Saat bulan puasa, kita sebentar lagi masuk idul fitri biasanya masuk dalam berbagai keperluan, memang ada untuk kebutuhan berbelanja, pulang kampung, hadiah, biasaya kebutuhannya lebih, itu banyak yang meminta pembiayaan ke kami," ujar Gabriel di MNC Tower, Jumat (22/3/2024).

Namun demikian, menurutnya pasca lebaran memang pinjaman sudah mulai balik pada periode normal atau tidak seramai pada periode jelang puasa maupun jelang lebaran.

"Biasanya itu sebelum puasa, tren sudah mulai naik, setelah idul fitri akan turun atau mulai stabil lagi, tapi puasa ini meningkat sih, saat ini kita meningkat 20% jika dibandingkan bulan sebelumnya," lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Gabriel juga sekaligus menghimbau kepada masyarakat terutama debitur MNC Finance untuk segera berkomunikasi dan mendatangi kantor cabang terdekat jika terjadi kesulitan atau kendala dalam membayar angsuran.