HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Finance Sarankan Debitur Komunikasi dan Datangi Kantor Cabang jika Kesulitan Bayar Angsuran

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |17:46 WIB
MNC Finance Sarankan Debitur Komunikasi dan Datangi Kantor Cabang jika Kesulitan Bayar Angsuran
MNC Finance sarankan debitur lakukan komunikasi jika kesulitan membayar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Direktur PT MNC Finance Gabriel Mahjudin menyarankan debitur segera berkomunikasi dan mendatangi kantor cabang terdekat jika kesulitan membayar angsuran.

Gabriel mengatakan, jika debitur berkomunikasi dengan kantor cabang terdekat apabila mengalami kesulitan dalam masalah pembayaran angsuran untuk meminta solusi dan keringanan terkait masalah utangnya.

"Sebetulnya solusi ini juga tidak susah, karena konsumen tinggal lapor ke pihak finance, itu bisa di take over secara resmi dan konsumen bisa lepas dari tanggung jawab itu, itu bisa dan sering dilakukan oleh konsumen yang taat," ujar Gabriel saat ditemui di Gedung MNC Tower, Jumat (22/3/2024).

Pada kesempatan tersebut, Gabriel menjelaskan sebelumnya terdapat salah satu debitur MNC Finance yang terbukti melakukan tindak pidana mengalihkan 1 unit mobil Daihatsu Terios yang menjadi objek jaminan fidusia di PT MNC Finance kepada pihak lain. Motifnya, pelaku kesulitan untuk membayar angsuran dari pinjaman yang sebelumnya sudah dilakukan.

Kejadian tersebut berawal dari Muhamad Irfan Islami tidak melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaan 1 unit mobil Daihatsu Terios kepada PT MNC Finance, justru Muhamad Irfan Islami Mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Abdullah Als. Durma Bin Mukidin yang merupakan seorang Ketua Organisasi Masyarakat AL Jabar DPC Kabupaten Cirebon.

"Ini sudah sekian kali kami melaporkan, dari pihak kami MNC Finance, diwali saat memberikan pembiayaan kami memberikan edukasi hal hal yang penting untuk diketahui konsumen, ada juga secara tertulis salah satunya terkait pasal fidusia, atau mengoper ke pihak lain itu ada sanksi pidana," sambung Gabriel.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
