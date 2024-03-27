Belum Beroperasi, Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Karawang Rawan Mangkrak

JAKARTA - Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Kereta Cepat Whoosh di Karawang, Jawa Barat belum beroperasi hingga saat ini. Padahal, Whoosh sudah cukup lama wara-wiri.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menilai butuh kemauan politik agar Stasiun Karawang segera operasi.

“Jadi political will itu dari Kementerian Perhubungan dan KCIC. Jadi Kementerian Perhubungan dan KCIC harus berkoordinasi untuk mendorong agar stasiun itu segera digunakan,” katanya kepada media, Rabu (27/3/2024).

Dia mengatakan, jika stasiun tak segera operasi akan mempengaruhi persepsi masyarakat. Dia bilang, masyarakat akan bertanya-tanya kenapa stasiun tak kunjung digunakan.

Apa lagi saat sebentar lagi akan memasuki musim mudik dan arus balik lebaran. Beroperasinya stasiun kereta cepat di Karawang ini harusnya bisa dioptimalkan untuk membantu kelancaran arus mudik dari Karawang menuju Bandung dan Jakarta atau sebaliknya.