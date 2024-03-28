IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat Terbatas

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat terbatas pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.289 - 7.401.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pergerakan IHSG saat ini terlihat masih akan dibayangi oleh gelombang tekanan dalam jangka pendek yang diakibatkan oleh sentimen dari melemahnya nilai tukar Rupiah serta fluktuasi harga komoditas.

“Namun pasca rilis beberapa data perekonomian masih mencerminkan kondisi perekonomian yang berada dalam keadaan stabil sehingga peluang pertumbuhan kinerja emiten juga diharapkan dapat mengalami kemajuan sehingga dapat mendongkrak kenaikan IHSG hingga beberapa waktu mendatang,” tulis William dalam risetnya, Kamis (28/3/2024).

Sebelumnya, IHSG ditutup melemah 55,57 poin atau 0,75% ke level 7.310 pada sesi terakhir perdagangan Rabu (27/3/2024).