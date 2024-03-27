IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 7.310

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 55,57 poin atau 0,75% ke level 7.310 pada sesi terakhir perdagangan Rabu (27/3/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 201 saham menguat, 364 saham melemah dan 214 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,7 triliun dari 14,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,74% ke 990,37, indeks JII turun 1,84% ke 519,226, indeks IDX30 melemah 0,82% ke 503,32 dan indeks MNC36 melemah 0,58% ke 380,438.

Untuk indeks sektoral mayoritas melemah yakni energi 0,12%, barang baku 0,7%, industri 0,14%, non siklikal 0,26%, siklikal 0,51%, kesehatan 0,93%, properti 0,7%, teknologi 0,97%, infrastruktur 0,58%, transportasi 2,48%. Sementara sektor yang menguat hanya keuangan 0,08%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA) naik 24,49% ke Rp183, PT Cardig Aero Services Tbk (CASS) naik 13,66% ke Rp1080 dan saham PT Citra Buana Persada Tbk (CBPE) naik 10,48% ke Rp137.