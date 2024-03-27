Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 7.310

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |16:36 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 7.310
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 55,57 poin atau 0,75% ke level 7.310 pada sesi terakhir perdagangan Rabu (27/3/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 201 saham menguat, 364 saham melemah dan 214 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,7 triliun dari 14,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,74% ke 990,37, indeks JII turun 1,84% ke 519,226, indeks IDX30 melemah 0,82% ke 503,32 dan indeks MNC36 melemah 0,58% ke 380,438.

Untuk indeks sektoral mayoritas melemah yakni energi 0,12%, barang baku 0,7%, industri 0,14%, non siklikal 0,26%, siklikal 0,51%, kesehatan 0,93%, properti 0,7%, teknologi 0,97%, infrastruktur 0,58%, transportasi 2,48%. Sementara sektor yang menguat hanya keuangan 0,08%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA) naik 24,49% ke Rp183, PT Cardig Aero Services Tbk (CASS) naik 13,66% ke Rp1080 dan saham PT Citra Buana Persada Tbk (CBPE) naik 10,48% ke Rp137.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/278/3174720/ihsg_dibuka_menguat-dGoT_large.jpg
IHSG Awal Pekan Dibuka Menguat ke 8.155
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/278/3174703/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-kd8I_large.jpg
IHSG Pekan Ini Berpotensi Menguat ke Level 8.168
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/278/3174556/ihsg_menguat-9vQ5_large.jpg
IHSG Diprediksi Tembus 8.170 Pekan Depan, Ini Penopangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/278/3174262/ihsg_ditutup_menguat-70hc_large.jpg
IHSG Ditutup Naik ke Level 8.118 Sambut Akhir Pekan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/278/3174155/ihsg_menguat-XA6f_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.099 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/278/3173969/ihsg_sesi_i-HQUC_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.072
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement