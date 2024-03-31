Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Demi Keamanan, KCIC Cek Identitas dan Tiket Penumpang Kereta Cepat Whoosh

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |18:31 WIB
Demi Keamanan, KCIC Cek Identitas dan Tiket Penumpang Kereta Cepat Whoosh
Tiket Penumpang Kereta Cepat Whoosh Bakal Diperiksa. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - KCIC akan memeriksa kecocokan identitas dengan tiket yang sudah dipesan oleh penumpang Kereta Cepat Whoosh. Pengecekan dilakukan secara acak oleh petugas di stasiun dan kondektur pada saat perjalanan Whoosh.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyebutkan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data antara penumpang dengan tiket yang dimiliki.

Saat di stasiun, petugas akan melakukan pemeriksaan identitas penumpang secara acak sebelum melakukan check-in. Selain itu, pemeriksaan secara acak juga akan dilakukan oleh kondektur selama dalam perjalanan.

Adapun hal-hal yang akan dilakukan pengecekan adalah kesesuaian nama dan nomor kartu identitas pada tiket serta jadwal perjalanan seperti tanggal dan jam keberangkatan.

"Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari protokol keamanan kereta cepat Whoosh. Selain itu pemeriksaan ini juga dilakukan untuk memastikan jika penumpang yang berangkat sesuai dengan data manifes perjalanan yang ada," ujar Eva, Minggu (31/3/2024).

Kesesuaian data penumpang ini berkaitan dengan asuransi perjalanan yang didapatkan penumpang. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap penumpang kereta cepat Whoosh mendapatkan asuransi perjalanan sebagai bentuk jaminan pada penumpang.

Jika data tidak sesuai, maka resikonya adalah penumpang yang bersangkutan tidak tercover oleh asuransi.

Selama masa sosialisasi, jika terdapat penumpang yang datanya tidak sesuai, maka penumpang akan diberikan edukasi oleh petugas agar kedepannya mengisi data dengan sesuai. Seusai masa sosialisasi, jika masih didapati penumpang yang tidak sesuai datanya, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164920/kereta_cepat_whoosh-qUzu_large.png
Bom Waktu Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164941/kereta_cepat_whoosh-WjIx_large.jpg
Utang Kereta Cepat Whoosh Rp116 Triliun, Bisa Lunas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164930/whoosh-93xm_large.png
Utang Jumbo Kereta Cepat Whoosh bak Bom Waktu, KCIC Harus Bayar Bunga Rp2 Triliun per Tahun ke China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162787/kereta_cepat-ej7k_large.jpg
Prabowo Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Dikawal AHY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162488/ahy-5wVv_large.jpg
AHY: Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Jadi Tugas Khusus Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/320/3157197/kereta_cepat_whoosh-Y7xa_large.jpg
KCIC Kembali Tangkap Pencuri Bantal Kereta Cepat Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement