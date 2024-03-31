Demi Keamanan, KCIC Cek Identitas dan Tiket Penumpang Kereta Cepat Whoosh

JAKARTA - KCIC akan memeriksa kecocokan identitas dengan tiket yang sudah dipesan oleh penumpang Kereta Cepat Whoosh. Pengecekan dilakukan secara acak oleh petugas di stasiun dan kondektur pada saat perjalanan Whoosh.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyebutkan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data antara penumpang dengan tiket yang dimiliki.

Saat di stasiun, petugas akan melakukan pemeriksaan identitas penumpang secara acak sebelum melakukan check-in. Selain itu, pemeriksaan secara acak juga akan dilakukan oleh kondektur selama dalam perjalanan.

Adapun hal-hal yang akan dilakukan pengecekan adalah kesesuaian nama dan nomor kartu identitas pada tiket serta jadwal perjalanan seperti tanggal dan jam keberangkatan.

"Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari protokol keamanan kereta cepat Whoosh. Selain itu pemeriksaan ini juga dilakukan untuk memastikan jika penumpang yang berangkat sesuai dengan data manifes perjalanan yang ada," ujar Eva, Minggu (31/3/2024).

Kesesuaian data penumpang ini berkaitan dengan asuransi perjalanan yang didapatkan penumpang. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap penumpang kereta cepat Whoosh mendapatkan asuransi perjalanan sebagai bentuk jaminan pada penumpang.

Jika data tidak sesuai, maka resikonya adalah penumpang yang bersangkutan tidak tercover oleh asuransi.

Selama masa sosialisasi, jika terdapat penumpang yang datanya tidak sesuai, maka penumpang akan diberikan edukasi oleh petugas agar kedepannya mengisi data dengan sesuai. Seusai masa sosialisasi, jika masih didapati penumpang yang tidak sesuai datanya, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.