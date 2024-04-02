Deretan Aksi Emiten di Hari ke-2 Perdagangan April 2024

, Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |06:19 WIB

Aksi Emiten di Hari ke-2 Perdagangan BEI. (Foto; okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Aksi emiten disampaikan pada hari kedua perdagangan di bulan ini. Aksi emiten seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Mengutip informasi saham BEI, Selasa (2/4/2024), emiten yang menyampaikan hari ini seperti BJBR, HDIT, KSEI hinga ESSA.

Berikut aksi emiten hari ini:

1. BJBR

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk di Bandung.

2. HDIT

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Hensel Davest Indonesia Tbk di Makassar.

3. CNMA

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk

di Jakarta melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://easy.ksei.co.id/egken/ yang disediakan oleh KSEI.

4. BBNI

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.