JAKARTA - Aksi emiten disampaikan pada hari kedua perdagangan di bulan ini. Aksi emiten seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.
Mengutip informasi saham BEI, Selasa (2/4/2024), emiten yang menyampaikan hari ini seperti BJBR, HDIT, KSEI hinga ESSA.
Berikut aksi emiten hari ini:
1. BJBR
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk di Bandung.
2. HDIT
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Hensel Davest Indonesia Tbk di Makassar.
3. CNMA
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
di Jakarta melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://easy.ksei.co.id/egken/ yang disediakan oleh KSEI.
4. BBNI
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.