Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Presiden Jokowi Banyak Kunker ke Jawa Tengah?

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |18:06 WIB
Kenapa Presiden Jokowi Banyak Kunker ke Jawa Tengah?
Kenapa Jokowi Lebih Banyak Kunjungan ke Jawa Tengah. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mempertanyakan alasan Presiden Jokowi lebih banyak melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah dibanding daerah lain. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara juga melakukan pembagian bansos.

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, pemohon nomor 1 dan 3 mempertanyakan soal kunjungan presiden ke berbagai daerah sambil membagikan bansos.

"Ini tabel yang mencantumkan list perjalanan presiden. Karena kedua pemohon ini lebih banyak ke presiden, karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami menanyakan apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jateng lebih banyak kunjungan dibanding ke tempat lain. Ini berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya, itu yang di dalilkan pemohon," kata Saldi, Jumat (5/4/2024).

Dirinya pun meminta penjelasan terkait hal tersebut. Pasalnya, jawaban pemerintah bisa membantu MK dalam mengambil keputusan nantinya.

"Nah kalau ini bisa dibantu menjelaskannnya, itu akan lebih mudah bagi kami. Apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Tolong dibantu 4 menteri ini berkaitan dengan ini," ujarnya.

Kemudian berkaitan dengan peta perjalanan kunjungan Jokowi. Saldi mempertanyakan juga soal alokasi dana yang dibawa presiden dalam kunjungan-kunjungan tersebut.

"Ini dari mana saja Pak Menko dan Ibu Menteri. Ini satu terkait pemohonan yang diajukan," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3156001/bsu_cair_di_kantor_pos-WlVv_large.jpg
BSU 2025 Rp600.000 Tahap 4 Cair Capai 82,69 Persen, Cek di Pospay dan Bawa KTP ke Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155651/bsu_cair-4x3e_large.jpg
Penyaluran BSU 2025 Rp600.000 Terus Dilakukan, Cek Penerima di bsu.kemnaker.go.id dan Pospay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155370/bsu_cair_di_kantor_pos-NZk7_large.jpg
Waspada! Link Palsu BSU 2025 Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/320/3155117/bsu_cair-cgfs_large.jpg
Hati-Hati! BSU 2025 Tak Dipungut Biaya Sepeser pun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154868/bsu_cair-w5ul_large.jpg
5 Fakta BSU 2025 Dikeluhkan Banyak Pekerja karena Belum Juga Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154852/bsu_cair-KIj3_large.jpg
Cek Syaratnya! Berikut Batas Waktu Ambil BSU 2025 Rp600.000 di Kantor Pos
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement