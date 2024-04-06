Penanganan Pasca Longsor, Ruas Cigombong - Cibadak Diupayakan Tetap Berfungsi pada Mudik Lebaran

Menteri PUPR Basuki meninjau penanganan darurat Jalan Tol Bocimi yang mengalami longsor pada Rabu, 3 April 2024 lalu. (Foto: dok Kementerian PUPR)

SUKABUMI - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meninjau penanganan darurat Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di KM 64+600 A yang mengalami longsor pada Rabu malam lalu (3/4/2024).

Menteri Basuki mengatakan saat meninjau lokasi longsor pada Jumat, 5 April 2024 bahwa penanganan sementara telah mulai dilakukan dengan pemasangan tiang pancang (sheet pile) untuk memperkuat bagian timbunan jembatan yang longsor.

"Untuk penanganan sementara dalam tiga hari ini akan dipasang sheet pile dan ditutup terpal agar terlindungi dari hujan. Kemudian, Senin, 8 April 2024 nanti kita akan monitor kembali dan tes beban. Kami akan upayakan jalur B tetap dapat digunakan satu arah bagi kendaraan kecil untuk kelancaran mudik Lebaran 2024," ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan jalur B searah diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan arus kendaraan dari Jakarta - Ciawi ke Cigombong hingga ke Parungkuda/Cibadak.

"Nanti teknis pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan pihak Kepolisian. Begitu juga untuk arus balik akan dibuka lanjur ke arah Jakarta. Kami juga masih bebaskan tarif tolnya dari Cigombong ke Parungkuda/Cibadak dan sebaliknya," tutur Menteri Basuki.