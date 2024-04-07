Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Bansos Cair Jelang Lebaran

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |04:35 WIB
5 Fakta Bansos Cair Jelang Lebaran
Fakta bansos cair jelang Lebaran (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyebut pencairan bantuan sosial (Bansos) akan cair jelang lebaran. Berbagai macam bansos dan BLT ini masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun ini naik Rp20 triliun menjadi Rp496 triliun, hampir Rp500 triliun.

Berdasarkan catatan Okezone, Minggu (7/4/2024), berikut ini beberapa fakta mengenai bansos yang kabarnya akan cair mulai April 2024.

1. Bansos PKH Tahap Kedua

Bansos ini akan didapatkan oleh beberapa kriteria masyarakat, yaitu:

- Ibu hamil/nifas mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahap, total Rp3 juta per tahun.

- Anak usia dini/balita mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahap, dengan total Rp3 juta per tahun.

- Lansia dan penyandang disabilitas, masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per tahap, dengan total Rp2,4 juta setahun.

- Anak sekolah (SD, SMP, dan SMA) mendapatkan bantuan dengan nominal bervariasi dari Rp225.000 hingga Rp500.000 per tahap, tergantung pada jenjang pendidikan.

2. Bansos Beras 10 Kg

Pemerintah memutuskan bansos beras 10 kg diperpanjang hingga Juni 2024. Bansos beras 10 kg dengan anggaran Rp17,5 triliun.

3. BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp600.000

BLT ini merupakan BLT Mitigasi Risiko Pangan yang besarannya tiap bulan Rp200.000, mulai Januari, Februari dan Maret. Pencairan dirapel sekaligus, sehingga masyarakat mendapatkan BLT Rp600.000 jelang Lebaran 2024.

"Untuk terkait dengan BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan di semester ini. Sebelum Lebaran, jadi nunggu sidang isbat dulu," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada 8 Maret 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3156001/bsu_cair_di_kantor_pos-WlVv_large.jpg
BSU 2025 Rp600.000 Tahap 4 Cair Capai 82,69 Persen, Cek di Pospay dan Bawa KTP ke Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155651/bsu_cair-4x3e_large.jpg
Penyaluran BSU 2025 Rp600.000 Terus Dilakukan, Cek Penerima di bsu.kemnaker.go.id dan Pospay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155370/bsu_cair_di_kantor_pos-NZk7_large.jpg
Waspada! Link Palsu BSU 2025 Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/320/3155117/bsu_cair-cgfs_large.jpg
Hati-Hati! BSU 2025 Tak Dipungut Biaya Sepeser pun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154868/bsu_cair-w5ul_large.jpg
5 Fakta BSU 2025 Dikeluhkan Banyak Pekerja karena Belum Juga Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154852/bsu_cair-KIj3_large.jpg
Cek Syaratnya! Berikut Batas Waktu Ambil BSU 2025 Rp600.000 di Kantor Pos
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement