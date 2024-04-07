5 Fakta Bansos Cair Jelang Lebaran

JAKARTA - Pemerintah menyebut pencairan bantuan sosial (Bansos) akan cair jelang lebaran. Berbagai macam bansos dan BLT ini masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun ini naik Rp20 triliun menjadi Rp496 triliun, hampir Rp500 triliun.

Berdasarkan catatan Okezone, Minggu (7/4/2024), berikut ini beberapa fakta mengenai bansos yang kabarnya akan cair mulai April 2024.

1. Bansos PKH Tahap Kedua

Bansos ini akan didapatkan oleh beberapa kriteria masyarakat, yaitu:

- Ibu hamil/nifas mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahap, total Rp3 juta per tahun.

- Anak usia dini/balita mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahap, dengan total Rp3 juta per tahun.

- Lansia dan penyandang disabilitas, masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per tahap, dengan total Rp2,4 juta setahun.

- Anak sekolah (SD, SMP, dan SMA) mendapatkan bantuan dengan nominal bervariasi dari Rp225.000 hingga Rp500.000 per tahap, tergantung pada jenjang pendidikan.

2. Bansos Beras 10 Kg

Pemerintah memutuskan bansos beras 10 kg diperpanjang hingga Juni 2024. Bansos beras 10 kg dengan anggaran Rp17,5 triliun.

3. BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp600.000

BLT ini merupakan BLT Mitigasi Risiko Pangan yang besarannya tiap bulan Rp200.000, mulai Januari, Februari dan Maret. Pencairan dirapel sekaligus, sehingga masyarakat mendapatkan BLT Rp600.000 jelang Lebaran 2024.

"Untuk terkait dengan BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan di semester ini. Sebelum Lebaran, jadi nunggu sidang isbat dulu," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada 8 Maret 2024.