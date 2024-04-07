Menhub Ungkap Efek Domino Mudik 2024 ke Ekonomi RI

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap efek domino mudik 2024 terhadap ekonomi Indonesia. Menurutnya, mudik berdampak signifikan terhadap peningkatan pergerakan ekonomi masyarakat.

"Mudik memberikan pergerakan ekonomi yang baik sekali ke daerah," ujar Menhub dalam keterangan resminya, Sabtu (6/4/2024).

Mengutip Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, perputaran uang selama bulan Ramadan dan libur lebaran diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2024 dan diprediksi mencapai Rp157,3 triliun.

Kemudian penyelenggaraan angkutan lebaran merupakan salah satu bentuk ujian tentang sejauhmana kemampuan Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang bernilai strategis. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

BACA JUGA: Fenomena Penyapu Koin Jembatan Sewo Indramayu Makin Marak saat Momen Mudik Lebaran

Menurut Menhub penyelenggaraan angkutan lebaran tahun ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Berdasarkan hasil survei BKT Kementerian Perhubungan, potensi yang akan melalukan mudik adalah sebesar 193 juta, terdapat kenaikan 56% dibanding tahun lalu.