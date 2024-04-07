Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pasar Tanah Abang Masih Dipadati Pembeli Jelang H-3 Lebaran 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |17:21 WIB
Pasar Tanah Abang Masih Dipadati Pembeli Jelang H-3 Lebaran 2024
Pasar Tanah Abang Padat (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang H-3 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Pasar Tanah Abang masih dipadati pengunjung. Umumnya, barang yang dibeli yaitu perlengkapan untuk dipakai saat lebaran yang djpreduksj jatuh pada 10 April 2024.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di Pasar Tanah Abang Blok A, Minggu (7/4/2024) pada pukul 14.45 WIB terlihat para pengunjung lalu lalang sanbil membawa barang belanjaan.

Bahkan, ada beberapa pembeli yang terligat sedang menarik plastik besar berisi barang belanjaannya.

Tak jarang pula masyarakat yang memilig beristirahat sejenak sambil duduk di tangga sekitar pintu masuk Pasar Tanah Abang Blok A ini.

Sebagaimana diketahui, Pasar Tanah Abang memang disebut-sebut sebagai pusat grosir terbesar di Asia Tenggara.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
