HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Intip Bisnis Terapi di Pasar Tanah Abang yang Ketiban Cuan Jelang Lebaran 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |18:02 WIB
Intip Bisnis Terapi di Pasar Tanah Abang yang Ketiban Cuan Jelang Lebaran 2024
Pasar Tanah Abang Padat (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Membeli pakaian baru seakan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Akan tetapi ada yang menarik perhatian, kala melakukan reportase di Blok A, Pasar yang disebut-sebut sebagai pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini.

Selain toko baju dan keperluan yang akan dipakai di saat lebaran, bisnis terapi di lokasi ini rupanya cukup menarik minat para pengunjung. Hal itu tercermin dari penuhnya kursi yang disediakan.

Rini, salah satu karyawan Healthy Korea, perusahaan yang berbinis alat terapi kesehatan mengatakan, di hari ketiga menjelang lebaran, banyak masyarakat yang memerlukan terapi kesehatan seperti ini.

"Sekarang cukup ramai apalagi mau lebaran gini. Kalau dibanding hari-hari sebelumnya ini jauh lah, soalnya hari ini memang ramai sekali," ujar Rini kepada MNC Portal Indonesia di lokasi, Minggu (7/4/2024).

Rini menuturkan, bagi masyarakat yang ingin melakukan terapi seluruh badan maka dikenakan biaya Rp20 ribu untuk durasi 20 menit.

Halaman:
1 2
