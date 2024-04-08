Daftar Terbaru Harga Pangan Jelang Lebaran 2024, Daging Sapi Dekati Rp150 Ribu/Kg

JAKARTA - Harga pangan mengalami kenaikan jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Harga komoditas pangan seperti bawang merah, bawang putuh, cabai merah kering, cabai rawit merah, daging sapi murni, daging ayam ras hingga telur ayam ras masih tepantau mengalami kenaikan harga dibandingkan sebelumnya.

Tercermin dalam data panel harga pangan yang dilansir MNC Portal Indonesia dari website Badan Pangan nasional (Bapanas), Senin (8/4/2024) pukul 09.58 WIB.

Beras premium misalnya, kini dibanderol Rp16.260 per kg, naik Rp180 atau sekitar1,12 persen dibandingkan harga sebelumnya. Kemudian bawang merah dan bawang putih yang juga terpantau masih mengalami kenaikan harga, kini masing-masing dijual Rp42.110 per kg dan Rp43.110 per kg.

Komoditas lainnya yang juga mengalami kenaikan harga, cabai merah keriting dan cabai rawit merah yang kini dijual Rp57.720 per kg dan Rp58.830 per kg. Selanjutnya, daging sapi murni yang kini dijual Rp142.080 per kg atau naik Rp2.890.

Begitupula dengan daging ayam ras yang kini dibanderol seharga Rp40.090 per kg, naik 4,35 persen atau sekitar Rp1.670.

Lalu telur ayam ras yang juga naik 3,03 persen menjadi Rp31.650 per kg.