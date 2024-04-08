KAI: Okupansi Kursi Kereta Api hingga 9 April Tembus 95%

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat tingkat keterisian (okupansi) seluruh kursi kereta api daerah operasional (daop) 1 Jakarta mencapai 95% pada 31 Maret sampai dengan 9 April 2024.

Data KAI Daop 1 Jakarta mencatat pra Angkutan Lebaran (Angleb) 2024, pada 31 Maret s.d 9 April 2024 (H-10 s.d H-1) tersedia tempat duduk sebanyak 438.598 kursi.

“Telah terjual sebanyak 415.306 tiket dengan ketercapaian 95%,” kata Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, Senin (8/4/2024).

Sementara itu hingga Senin 8 April 2024 atau H-2 lebaran, sebanyak 370.872 orang telah berangkat dari Jakarta menggunakan kereta api jarak jauh (KAJJ. Sebagian besar merupakan pemudik dari Stasiun Pasar Senen.

Adapun tujuan pemudik adalah kota-kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Barat dengan 77 perjalanan KAJJ pe rharinya