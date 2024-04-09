Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Angkutan Penyeberangan Capai 367.031 Penumpang, Tertinggi pada Mudik Lebaran 2024

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |09:46 WIB
Angkutan Penyeberangan Capai 367.031 Penumpang, Tertinggi pada Mudik Lebaran 2024
Mudik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan mencatat H-3 lebaran, pengguna angkutan umum tercatat sudah mencapai 1.181.705 orang pada Minggu (7/4/2024) lalu. Angka itu merupakan yang tertinggi dari total penumpang angkutan umum berbagai moda yang digunakan selama musim angkutan lebaran tahun ini.

"Jumlah penumpang tertinggi pada H-3 terjadi di angkutan penyeberangan, yakni sebanyak 367.031 penumpang. Persentasenya mencapai 31,06% dari total jumlah penumpang angkutan umum di semua moda,” kata Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (9/4/2024).

Adita menjelaskan, sejumlah titik pergerakan penumpang dan kendaraan yang dipantau melalui posko di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan meliputi 111 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 51 bandar udara, 110 pelabuhan laut, 173 stasiun, 42 gerbang tol, serta 20 ruas jalan arteri keluar masuk Jabodetabek yang dilakukan pemantauan 9 titik pada tahun 2023 menjadi 11 titik di tahun 2024.

Secara rinci, jumlah penumpang angkutan umum per moda transportasi pada H-3 yakni:

1. Angkutan jalan sebanyak 249.410 penumpang. Jumlah ini naik sebanyak 9,19% dibandingkan tahun lalu 228.414 penumpang, serta naik 109,16% dibanding pergerakan normal harian.

2. Angkutan penyeberangan sebanyak 367.031 penumpang. Jumlah ini meningkat 4,31% dibandingkan tahun lalu 351.853 penumpang, serta naik 1.029,29% dibanding pergerakan normal harian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement