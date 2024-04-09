Angkutan Penyeberangan Capai 367.031 Penumpang, Tertinggi pada Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Kementerian Perhubungan mencatat H-3 lebaran, pengguna angkutan umum tercatat sudah mencapai 1.181.705 orang pada Minggu (7/4/2024) lalu. Angka itu merupakan yang tertinggi dari total penumpang angkutan umum berbagai moda yang digunakan selama musim angkutan lebaran tahun ini.

"Jumlah penumpang tertinggi pada H-3 terjadi di angkutan penyeberangan, yakni sebanyak 367.031 penumpang. Persentasenya mencapai 31,06% dari total jumlah penumpang angkutan umum di semua moda,” kata Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (9/4/2024).

Adita menjelaskan, sejumlah titik pergerakan penumpang dan kendaraan yang dipantau melalui posko di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan meliputi 111 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 51 bandar udara, 110 pelabuhan laut, 173 stasiun, 42 gerbang tol, serta 20 ruas jalan arteri keluar masuk Jabodetabek yang dilakukan pemantauan 9 titik pada tahun 2023 menjadi 11 titik di tahun 2024.

Secara rinci, jumlah penumpang angkutan umum per moda transportasi pada H-3 yakni:

1. Angkutan jalan sebanyak 249.410 penumpang. Jumlah ini naik sebanyak 9,19% dibandingkan tahun lalu 228.414 penumpang, serta naik 109,16% dibanding pergerakan normal harian.

2. Angkutan penyeberangan sebanyak 367.031 penumpang. Jumlah ini meningkat 4,31% dibandingkan tahun lalu 351.853 penumpang, serta naik 1.029,29% dibanding pergerakan normal harian.