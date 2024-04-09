Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terbaru! Ini 5 Pejabat Terkaya di Indonesia, Ada yang Punya Harta Rp9,3 Triliun

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |10:57 WIB
Terbaru! Ini 5 Pejabat Terkaya di Indonesia, Ada yang Punya Harta Rp9,3 Triliun
5 Pejabat Terkaya di Indonesia (Foto: Tahir/Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Ini 5 pejabat terkaya di Indonesia versi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Para pejabat ini telah melaporkan harta kekayaan tahun periodik 2023 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para pejabat ini memiliki jabatan mentereng. Latar belakang pejabat ini merupakan pengusaha. Jadi tidak heran dengan harta yang dilaporkan ke KPK bernilai fantastis.

Lalu siapa saja 5 pejabat terkaya di Indonesia? Berikut daftarnya:

1. Dato Sri Tahir

Tahir menjadi pejabat terkaya di Indonesia dengan harta Rp9,3 triliun. Tahir merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). LHKPN Tahir 2023 masih dalam proses verifikasi oleh KPK.

2. Sandiaga Uno

Kemudian ada nama Sandiaga Uno yang menjadi pejabat terkaya di Indonesia. Sandiaga Uno merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan harta kekayaan ke KPK mencapai Rp7,9 triliun. Status LHKPN Sandiaga sendiri telah berstatus terverifikasi lengkap.

Halaman:
1 2
