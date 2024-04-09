Jalan Tol Arah Semarang Landai di H-1 Lebaran, Tak Ada Kemacetan

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat trafik kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Semarang mulai landai pada H-1 lebaran atau Selasa (9/4/2024).

Landainya Traffic kendaraan itu berdasarkan hasil survey dari 3 ruas tol yang di Trans Jawa yang menjadi backbone para pemudik dari wilayah Jabodetabek menuju ke Semarang dan Jawa Timur. Seperti KM 71 atau Gerbang Tol Cikampek Utama, KM 190 Jalan Tol Palikanci, dan KM 411 jalan tol Batang-Semarang.

"Sejumlah indikator tersebut dilihat berdasarkan volume lalu lintas dari traffic counting yang dipantau selama 3 jam berturut-turut dan jumlah volume lalu lintas di periode tersebut tercatat di bawah indikator (kemacetan)," ujar Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani dalam keterangan resminya, Selasa (9/4/2024).

Faiza menambahkan, sepanjang pemberlakuan one way pada periode arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 H (periode 5-8 April 2024), puncak lalu lintas tertinggi yang dilayani oleh Jasa Marga di Gerbang Tol Utama dari Jakarta menuju arah Trans Jawa terjadi pada tanggal 6 April 2024 (H-4 Lebaran 2024).

Riciannya, GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek mencapai 122 ribu kendaraan, naik 322% dari normal dan GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang mencapai 69 ribu kendaraan, naik 311% dari normal.

Pihak Kepolisian telah menutup rekayasa lalu lintas one way periode arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445H di Jalan Tol Trans Jawa dari Cipali sampai dengan Semarang.