10 Stasiun Paling Sibuk di Mudik Lebaran 2024

10 Stasiun Paling Sibuk di Lebaran Tahun Ini. (Foto: Okezone.com/KAI)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat ada 10 stasiun keberangkatan terpadat atau paling sibuk pada mudik Lebaran tahun ini. Stasiun Pasar Senen dan Gambir berada di dua teratas.

Sementara itu, KAI mencatat tiket kereta api (KA) jarak jauh sudah terjual 2.917.574. Jumlah itu berdasarkan data per hari ini hingga pukul 08.00 WIB.

Berikut 10 Stasiun Keberangkatan Terpadat:

1. Pasar Senen

2. Gambir

3. Surabaya Pasarturi

4. Surabaya Gubeng

5. Solo Balapan

6. Bandung

7. Malang

8. Semarang Tawang Bank Jateng

9. Ketapang

10. Purwokerto

Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus mengatakan, tiket yang disediakan pihaknya selama angkutan Lebaran tahun ini sebanyak 3.283.204.

“Berdasarkan pantauan data pada Rabu pukul 08.00, tiket KA jarak jauh yang terjual pada periode H-10 (31 Maret) sampai H+10 (21 April) adalah sebanyak 2.917.574 tiket,” ujar Joni.

Dia memastikan, jumlah tiket yang terjual akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung.