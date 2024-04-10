Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Trafik Tol di Luar Jawa Meningkat Sepanjang Mudik Lebaran

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |19:24 WIB
Trafik Tol di Luar Jawa Meningkat Sepanjang Mudik Lebaran
Trafik Tol di Bali Meningkat. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT) mencatat peningkatan volume lalu lintas di beberapa ruas tol di luar Pulau Jawa pada H-1 Lebaran atau Selasa 9 April 2024.

Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division Senior General Manager, Truly Nawangsasi mengatakan, di daerah Sumatera Utara (Sumut) ada 13.975 kendaraan yang melintasi Ruas Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi.

“Jumlah ini meningkat 7,5% dibandingkan dengan periode yang sama Lebaran tahun lalu yakni 12.995 kendaraan,” ujarnya melalui keterangan pers, Rabu (10/4/2024).

Untuk ruas Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa mencapai 51.999 kendaraan, naik 5,8% dibandingkan 2023, yaitu 49.151 kendaraan.

Lalu, ruas Tol Balikpapan - Samarinda sebanyak 7.966 kendaraan, meningkat 12,1 persen dibandingkan lalu lintas Idul Fitri 2023 yang berada di posisi 7.103 kendaraan.

Halaman:
1 2
