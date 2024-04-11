JAKARTA - Kereta Api (KA) Airlangga relasi Pasar Senen- Surabaya Pasar Turi (PP) menjadi kereta jarak jauh tervaforit pada Lebaran 2024. Kemudian ada KA Pasundan relasi Kiaracondong - Surabaya Gubeng (PP).
Mengutip data KAI, Kamis (11/4/2024), berikut KA jarak jauh favorit untuk periode Angkutan Lebaran 2024:
1. KA Airlangga relasi Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi (PP)
2. KA Pasundan relasi Kiaracondong - Surabaya Gubeng (PP)
3. KA Joglosemar Kerto relasi melingkar Jawa Tengah
4. KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan - Ketapang (PP)
5. KA Bengawan relasi Pasar Senen - Purwosari (PP)
6. KA Kahuripan relasi Kiaracondong - Blitar (PP)
7. KA Matarmaja relasi Pasar Senen - Malang (PP)
8. KA Jayakarta relasi Pasar Senen - Surabaya Gubeng (PP)
9. KA Kertajaya relasi Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi (PP)
10. KA Serayu relasi Pasar Senen - Purwokerto (PP)
Sementara itu, berikut 10 stasiun tujuan terpadat:
1. Pasar Senen
2. Gambir
3. Surabaya Pasarturi
4. Surabaya Gubeng
5. Semarang Tawang Bank Jateng
6. Bandung
7. Solo Balapan
8. Malang
9. Ketapang
10. Purwokerto