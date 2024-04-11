Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ingat! Dilarang Mudik Naik Mobil Dinas

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |05:07 WIB
Ingat! Dilarang Mudik Naik Mobil Dinas
PNS Dilarang Pakai Mobil Dinas Selama Lebaran. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penggunaan mobil dinas untuk Lebaran dilarang. Pegawai Negeri Sipil (PNS) harap mematuhi aturan tersebut.

“Selain itu penggunaan fasilitas dinas seperti mobil juga dilarang ya! Fasilitas tersebut diperuntukan hanya untuk kepentingan terkait kedinasan,” tulis BKN.

Selain itu, para ASN juga dilarang menerima THR dan parsel selama hari raya yang masuk dalam kategori gratifikasi ilegal atau yang dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan ada tiga hal yang dilarang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai pemerintah ketika Idul Fitri.

Dikutip dari postingan Instagram @bkngoidofficial "Sesuai dengan Surat Edaran KPK No. 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement