HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Hal yang Perlu Diperhatikan di Jalur Contraflow

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |20:12 WIB
6 Hal yang Perlu Diperhatikan di Jalur Contraflow
Hal Penting yang Perlu Diperhatikan saat Contraflow. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Contraflow di jalan tol harus menjadi perhatian masyarakat. Jangan sampai kecelakaan di jalur contraflow KM 58 Tol Jakarta-Cikampek kembali terjadi utamanya saat arus balik Lebaran 2024.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, memberikan hal-hal yang harus diperhatikan bagi pengguna jalur contraflow.

Pertama, jaga jarak aman dan patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan. Kedua, pelajari jadwal dan titik contraflow.

"Hati hati di jalan #MitraDarat, utamakan keselamatan di jalan, supaya bisa berkumpul dengan sanak saudara di rumah😊," tulis Ditjenhubdat, dalam Instagramnya.

Ketiga, pastikan kondisi keadaan prima dan BBM terisi penuh. Keempat, pastikan kecepakan kendaraan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Kelima, apabila lajut contraflow lebih dari satu lajur, pastikan kendaraan tetap di lajur paling kiri kecuali saat akan mendahului.

Keenam, bila terjadi kerusakan kendaraan, berhentilah di lajur paling kiri dan segera menghubungi pelayanan petugas untuk meminta bantuan.

Sebagai informasi, Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan mengungkapkan kronologi kecelakaan yang terjadi di jalur contra flow atau arus berlawanan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) kilometer (KM) 58, Senin (8/4/2024) sekira pukul 07.04 WIB.

Hingga saat ini, akibat kecelakaan tersebut dilaporkan 13 orang meninggal dunia.

Aman mengatakan, awalnya mobil Grand Max yang datang dari arah Jakarta melalui contra flow oleng ke kanan. Akibat hal tersebut grand max menabrak bus dan kendaraan lainnya.

"Seperti apa yang tadi saya sampaikan, Grand Max ini datang dari Jakarta menuju ke timur menggunakan contra flow di TKP. Itu menurut pantuan sementara dari CCTV, oleng ke kanan sehingga bus dan dan menabrak kendaraan lainnya yang ada di belakang bisa ya," kata Aan di RSUD Karawang.

