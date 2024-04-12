Arus Balik Lebaran 2024 Dimulai Hari Ini, Puncaknya 14-15 April

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa periode arus balik Lebaran 2024 akan dimulai H+2 Lebaran yang jatuh Jumat 12 April dan puncaknya Minggu dan Senin 14-15 April.

Periode arus balik terjadi mulai besok selesainya periode cuti bersama Lebaran 2024 dan kembalinya aktivitas kantor pada Selasa 16 April 2024.

"Periode arus balik sudah ada mulai besok sampai Senin, puncaknya hari Minggu dan Senin, Presiden menganjurkan kembali lebih awal, kalau bisa besok atau Sabtu karena Minggu dan Senin (volume lalin) naik besar," lanjutnya, Jumat (12/4/2026).

Adapun untuk mendukung kelancaran arus balik lebaran, pihak kepolisian telah menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan yang di jalan tol. Seperti one way, ganjil genap, hingga contraflow.

Kepala Korlantas Polri, Aan Suhanan mengatakan rekayasa one rencananya akak diberlakukan mulai dari KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 72 ruas tol Cikopo - Palimanan yang rencananya diberlakukan mulai Jumat 12 April.