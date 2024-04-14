Akses Tol Keluar Puncak Bogor Ditutup Sementara

JAKARTA - Jasa Marga melakukan penutupan sementara akses ke luar Puncak di KM 46+400 Ruas Tol Jagorawi arah Puncak mulai pukul 11.00 WIB atas diskresi Kepolisian.

Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Alvin Andituahta Singarimbun menjelaskan, hal tersebut sebagai upaya pengaturan lalu lintas imbas peningkatan volume kendaraan pada H+2 Idul Fitri 1445 H, di Ruas Tol Jagorawi arah Puncak.

"Saat ini pengguna jalan dapat menggunakan akses ke luar Ciawi di KM 47 Ruas Tol Jagorawi," kata Alvin dalam keterangan resmi, Minggu (14/4/2024).

Selain itu, atas Diskresi Kepolisian juga sampai dengan saat ini, masih diberlakukan Contra Flow setelah Gerbang Tol Ciawi mulai dari KM 44+500 sampai dengan KM 46+500 Ruas Tol Jagorawi.

Contraflow ini telah berlaku sejak pukul 06.34 WIB pagi sampai dengan saat ini imbas peningkatan volume kendaraan menuju kawasan Puncak.

a mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi arah perjalanan dan jaga jarak aman dengan kendaraan di depan.

Antisipasi rute perjalanan agar dapat mengoptimalkan rekayasa lalu lintas yang sedang berlaku dan memastikan kecukupan saldo kartu elektronik sebelum memulai perjalanan untuk menghindari kepadatan ketika bertransaksi di gerbang tol.