HOME FINANCE HOT ISSUE

101 Ribu Orang Menyebrang dari Jawa ke Bali

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |08:03 WIB
101 Ribu Orang Menyebrang dari Jawa ke Bali
101 ribu orang menyebrang ke Bali dari Pulau Jawa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 101.461 orang dan 25.342 kendaraan menyebrang dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali selama 3 hari setelah Lebaran. ASDP mencatat jumlah tersebut terhitung pada tanggal 11–13 April 2024.

“Secara akumulatif, realisasi produksi penumpang yang telah kembali ke Pulau Bali dari Jawa mulai tanggal 11 April 2024 hingga 13 April 2024 adalah sebanyak 101.461 orang,” ujar General Manager ASDP Cabang Ketapang Syamsudin dilansir dari Antara, Senin (15/4/2024).

Syamsudin mengatakan bahwa jumlah tersebut baru 24 persen dari jumlah penumpang yang berangkat dari Pulau Bali selama arus mudik (sejak H-7), yakni sebanyak 420.624 orang.

Dia menambahkan, hari Minggu (14/4) dan Senin (15/4) diperkirakan merupakan puncak arus balik penyeberangan dari Pulau Jawa ke Bali, yang didominasi oleh kendaraan roda dua dan roda empat.

Dalam rangka mengantisipasi kepadatan menuju pelabuhan Ketapang, pihaknya sudah gencar menyampaikan kepada masyarakat yang akan pulang setelah melakukan perjalanan mudik Lebaran untuk mengatur waktu perjalanannya dan melakukan pembelian tiket online sejak jauh-jauh hari.

"Reservasi perjalanan yang dilakukan sejak jauh-jauh hari juga dapat melindungi pengguna jasa dari kehabisan kuota tiket pada tanggal yang diinginkan," ujarnya.

