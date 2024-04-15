4 Dampak Serius Serangan Iran ke Israel terhadap Ekonomi RI, Rupiah Bisa Tembus Rp17.000!

JAKARTA - Dampak mengerikan serangan Iran ke Israel terhadap ekonomi Indonesia. Serangan Iran ke Israel diproyeksi bisa menekan nilai tukar Rupiah ke level Rp17.000 per USD.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa serangan Iran ke Israel punya empat dampak yang serius ke ekonomi Indonesia.

Dampak tersebut menurut Bhima diantaranya adalah lonjakan harga minyak mentah hingga rupiah bisa melemah ke Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

"Pertama, memicu lonjakan harga minyak mentah ke 85,6 usd per barrel atau meningkat 4,4% year on year," kata Bhima saat dikonfirmasi MNC Portal, Senin (15/4/2024).

Menurut Bhima, sebagai negara penghasil minyak ke 7 terbesar di dunia, produksi dan distribusi minyak Iran bisa terpengaruh.

"Harga minyak yang melonjak berimbas ke pelebaran subsidi energi hingga pelemahan kurs rupiah lebih dalam," ujar dia.