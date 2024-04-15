Advertisement
HOT ISSUE

Diskon Tarif Tol 20% di Tol Trans Sumatera di Arus Balik Lebaran, Catat Waktunya

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |14:17 WIB
Diskon Tarif Tol 20% di Tol Trans Sumatera di Arus Balik Lebaran, Catat Waktunya
Arus Balik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) memberlakukan diskon tarif 20 persen di tiga ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yakni Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (Terpeka) (189 km), Tol Indralaya – Prabumulih (Indraprabu) (64,5 Km) dan Tol Pekanbaru - Dumai (131 Km) dalam rangka mendukung Arus Balik Lebaran 2024.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menyampaikan bahwa pemberlakuan diskon tarif arus balik, masih sesuai dengan informasi yang disampaikan perusahaan saat awal periode arus mudik 2024.

“Selama periode arus balik lebaran, diskon tarif resmi berlaku mulai tanggal 17 April 2024 pukul 05.00 WIB hingga 19 April 2024 pukul 05.00 WIB, dengan tarif yang sama dengan arus mudik,” ujar Adjib dikutip Antara, Senin (15/4/2024).

Hutama Karya mengingatkan kembali bahwa pemotongan tarif berlaku masih untuk semua golongan kendaraan yang melintas dengan transaksi pembayaran jarak tarif terjauh, yakni hanya untuk kendaraan yang masuk dari Gerbang Tol (GT) Kayu Agung/Kayu Agung Utama kelolaan Hutama Karya dan keluar di Bakauheni Selatan, kelolaan PT Bakauheni Terbanggi Besar atau sebaliknya kendaraan yang masuk dari GT Prabumulih dan keluar di GT Palembang atau sebaliknya dan kendaraan yang masuk dari GT Dumai dan keluar di GT Pekanbaru atau sebaliknya.

Berikut adalah rincian akumulasi tarif dari ketiga ruas tersebut:

