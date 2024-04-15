Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Mentah RI Bisa Tembus USD100 per Barel Usai Iran Serang Israel

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |15:15 WIB
Harga Minyak Mentah RI Bisa Tembus USD100 per Barel Usai Iran Serang Israel
Harga Minyak Dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengakui harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berpotensi menyentuh angka USD100 per barel Pasca serangan Iran ke Israel.

Sebab lanjut dia, sebelum konflik antarkedua negara Timur Tengah itu pecah, yakni pada Februari 2024 lalu, harga minyak mentah sudah menunjukkan tren kenaikan kurang lebih USD5 per barel setiap bulannya.

"Jadi dengan adanya konflik baru Iran dengan Israel, ini sebetulnya tidak jauh dari angka USD100 per barel," jelas Tutuka dalam sebuah webinar yang disaksikan secara virtual, Senin (15/4/2024).

Kendati demikian Tutuka menilai, terkait dampak perang terhadap harga minyak ini akan berkelanjutan atau tidak, pemerintah masih menunggu reaksi dari Israel dan Amerika yang hingga kini memang belum mengeluarkan tanggapan apapun terhadap serangan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/320/3113592/minyakita-B1Lp_large.jpg
Harga Minyakita Naik Dekati Rp18.000, Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/320/3065528/transaksi-kontrak-minyak-mentah-naik-hingga-357-icADqQImvf.jpg
Transaksi Kontrak Minyak Mentah Naik hingga 357%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/320/3040070/kebocoran-pipa-minyak-di-blok-rokan-sudah-diatasi-4YvmaZkCcY.jpg
Kebocoran Pipa Minyak di Blok Rokan Sudah Diatasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/320/3027428/harga-minyakita-naik-jadi-rp15-700-per-liter-btKRBsblwY.jpg
Harga MinyaKita Naik Jadi Rp15.700 per liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/320/3023943/harga-minyakita-naik-jadi-rp15-500-per-liter-LxySgblzp4.jpg
Harga Minyakita Naik Jadi Rp15.500 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/320/3022594/400-ton-minyak-tumpah-di-pantai-singapura-airnya-langsung-hitam-vJOc02jdCL.jpg
400 Ton Minyak Tumpah di Pantai Singapura, Airnya Langsung Hitam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement