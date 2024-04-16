Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menperin Ungkap Dampak Perang Iran-Israel Bagi Industri

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |17:21 WIB
Menperin Ungkap Dampak Perang Iran-Israel Bagi Industri
Menperin Agus Gumiwang Jelaskan Soal Industri (Foto: MPI).
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan dampak besar jika konflik antara Iran dan Israel eskalasinya terus meningkat. Menurutnya dampak ekonomi tidak hanya akan terjadi pada indonesia tapi juga dunia.

"Saya kira sedikit banyak kalau terjadi eskalasi, saya nggak mau bilang perang. Ini eskalasi hubungan yang memanas antara Iran dengan Israel, eskalasi aja udah pengaruhi, apalagi kalo terjadi perang ini akan mempengaruhi nggak hanya Indonesia tapi juga global," katanya usai Halal Bihalal di Gedung Kemenperin di Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Agus menjelaskan jika eskalasi meningkat jadi perang, maka pengiriman logistik akan terganggu. Kapal - kapal pengangkut barang yang melalui laut negara tersebut akan terhambat perjalanannya.

"Yang pasti akan terganggu kan logistik itu pasti akan terganggu kapal-kapal yang melalui lautan di Asia Selatan dan Asia Barat dan juga terusan suez juga akan terganggu jadi kita harapkan baik Iran dan Israel menahan diri lah untuk kepentingan yang lebih besar," ujarnya.

