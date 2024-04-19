Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Saldo e-Toll Bisa Masuk ke Rekening, Begini Caranya

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |04:16 WIB
Saldo e-Toll Bisa Masuk ke Rekening, Begini Caranya
Saldo e-toll bisa masuk rekening. (Foto; Okezone.com/Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA – Saldo e-toll yang tersisa banyak di dalam kartu elektronik dapat dicairkan kembali. Sebagai amunisi mudik Lebaran 2024, para pemudik telah menyiapkan diri dengan baik dengan mengisi penuh kartu e-toll mereka.

Berbagai jenis kartu elektronik telah banyak diterbitkan oleh perbankan di Indonesia seperti Mandiri e-Money, BRI Brizzi, BNI TapCash, serta BCA Flazz. Kartu elektronik tersebut berfungsi sebagai pembayaran non-tunai seperti salah satunya adalah pembayaran tol di gerbang tol.

Kini, para pengendara wajib memiliki kartu e-Toll yang telah diisi saldonya karena Indonesia telah beralih kepada metode non tunai untuk pembayaran di gerbang tol.

Lantas apakah ada cara untuk mencairkan saldo yang tersisa dalam kartu e-Toll?

Okezone telah menggali tips untuk mencairkan saldo e-Toll yang masih tersisa. Saldo e-Toll atau kartu elektronik yang masih tersisa dapat dicairkan kembali menjadi uang, namun hasil uang yang dicairkan akan masuk ke dalam rekening pribadi bukan berbentuk uang tunai.

Berikut adalah langkah bagi pengguna e-money Mandiri untuk mencairkan saldo e-Tollnya:

Pemilik kartu mendatangi kantor cabang Bank Mandiri

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement