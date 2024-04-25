Daftar RUPS dan Pembayaran Dividen Hari Ini

Kamis, 25 April 2024 |06:01 WIB

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat aksi emiten pada hari ini. Di antaranya, JATI, TLDN, CMRY, BRMS hingga ASDF.

Mengutip informasi saham BEI, (24/4/2024), para emiten ada yang menyampaikan soal dividen, rencana rights issue dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berikut aksi emiten hari ini:

1. JATI

Tanggal DPS Dividen Tunai PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.

2. IRRA

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Itama Ranoraya Tbk di ITS Tower Lantai 21, Nifarro Park Jl. KH Guru Amin No. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510.

3. TLDN

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Teladan Prima Agro Tbk

di The Langham Ballroom, Hotel The Langham Jakarta, District 8, SCBD

4. CMRY

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Cisarua Mountain Dairy Tbk di Cimory Riverside Jl. Raya Puncak Km. 76, Megamendung, Cisarua - Bogor 16750.

5. BBSI

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Krom Bank Indonesia Tbk di Kantor Pusat PT Krom Bank Indonesia Tbk Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung.

6. NIKL

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Pelat Timah Nusantara Tbk di Basement Meeting Room - Gedung Krakatau Steel, Jakarta.

7. BRMS

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Bumi Resources Minerals Tbk.

8. DRMA

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Dharma Polimetal Tbk.

9. SSMS

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Lt 2.

10. MLPT

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Multipolar Technology Tbk di Bulevard Gajah Mada No. 2025, Lippo Cyber Park, Lippo Village, Tangerang, Banten.

11. AMAG

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Asuransi Multi Artha Guna Tbk di The President Lounge, Menara Batavia, Jalan KH Mas Mansyur No. 128, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Jakarta 10220.