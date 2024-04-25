3 Sumber Kekayaan Darma Mangkuluhur, Cucu Presiden Soeharto

JAKARTA - Sumber kekayaan Darma Mangkuluhur, cucu mendiang Soeharto. Putra Tommy Soeharto dan pasangan Ardhia Pramesti Regita Cahyani kini menjadi sorotan publik karena berperawakan tampan dan gagah. Tidak hanya itu, serba-serbi kekayaan Darma di usia 25 menjadi perbincangan publik.

Darma Mangkuluhur yang berasal dari keluarga Soeharto, tentu membuat dirinya mendapatkan warisan serta jejaring bisnis Keluarga Cendana. Darma memang sudah menggeluti berbagai usaha bisnis miliknya. Tidak hanya itu, Ia juga disebut tengah meneruskan bisnis ayahnya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

Berikut sumber kekayaan Darma Mangkuluhur:

1. Pengusaha

Profesi tersebut menjadi warisan ayahnya Tommy Soeharto, pasalnya banyak setor usaha yang dimilikinya. Salah satunya restoran Lounge in The Sky (LITS) yang merupakan proyek kolaborasi Humpuss Land dan DITS Asia.

Restoran fine dining yang menyajikan konsep mewah dengan pemandangan cahaya kota Jakarta dari ketinggian 50 meter tersebut dibuka tahun 2022. Pengunjung perlu membayar sekitar Rp1,6 juta - Rp3,7 juta untuk menikmati restoran Lounge in The Sky tersebut.

“Semoga Lounge in the sky Indonesia bisa membantu memulihkan ekonomi dan meningkatkan pariwisata di Jakarta. Terima kasih kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Bambang Soesatyo atas dukungannya. Kami akan buka untuk umum pada tanggal 5 April," jar Darma pada akun Instagramnya, ditulis Kamis (25/4/2024).

Selain itu, Darma juga memiliki restoran lainnya salah satunya restoran Boca Rica Tapas Bae & Lounge dengan konsep nuansa Spanyol.