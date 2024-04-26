Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 7 Aplikasi Penghasil Uang Rp70 Ribu per Hari

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |21:08 WIB
Daftar 7 Aplikasi Penghasil Uang Rp70 Ribu per Hari
Daftar 7 Aplikasi Penghasil Uang Rp70 Ribu per Hari. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Daftar 7 aplikasi penghasil uang Rp70 ribu per hari yang dapat dicoba untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Daftar aplikasi ini dapat digunakan dimana saja dan kapan saja.

Selain itu, pengoprasian aplikasi ini mudah dengan bermodalkan ponsel dan internet.

Ini dia daftar 7 aplikasi penghasil uang 70 ribu per hari yang dapat dicoba :

1. Buzzbreak

Buzzbreak merupakan aplikasi yang akan memberikan imbalan berupa uang tunai atau pulsa kepada para penggunanya. Dengan membaca artikel atau berita yang ada di aplikasi tersebut, para pengguna akan mendapatkan poin. Para pengguna dapat menyesuaikan minatnya dalam membaca artikel atau berita pada aplikasi tersebut dengan memilih kategori dari artikel atau berita.

Untuk mendapatkan poin tambahan, aktivitas lainnya yang dapat para pengguna lakukan adalah mengikuti survei, bermain game, menonton video dan mengundang teman untuk mengunduh dan menjadi pengguna aplikasi BuzzBreak. Poin yang telah terkumpul dapat ditukarkan dengan uang tunai atau pulsa melalui PayPal, OVO, LinkAja, GoPay, Dana, atau Pulsa.

2. TikTok

TikTok merupakan aplikasi penghasil uang 70 ribu per hari yang dapat dicoba. Aplikasi TikTok dapat memberikan para pengguna penghasilan dari berjualan, endorsement, dan mengumpulkan poin. Para pengguna akan mendapatkan poin dengan cara menonton video pada aplikasi TikTok dan mengundang teman untuk mengunduh dan menjadi pengguna dari aplikasi TikTok. Poin yang telah terkumpul dapat para pengguna tukarkan dengan uang tunai.

3. Snack Video

Snack Video merupakan salah satu dari 7 aplikasi penghasil uang 70 ribu per hari yang dapat dicoba. Untuk menghasilkan uang pada aplikasi ini, para pengguna hanya perlu membuat atau menonton video setiap harinya di aplikasi Snack Video. Setiap kali para pengguna membuat atau menonton video akan mendapatkan koin yang harus dikumpulkan untuk ditukarkan dengan uang tunai atau pulsa. Penukaran koin menjadi uang tunai atau pulsa dapat melalui Gopay, OVO, Dana, LinkAja, atau Pulsa.

4. Cash App

Aplikasi Cash App merupakan aplikasi yang akan memberikan para penggunanya cashback yang dapat ditukarkan dengan uang tunai. Dengan melakukan transaksi keuangan seperti mengirim atau menerima uang, membeli atau menjual Bitcoin, membayar tagihan, sampai melakukan investasi uang pada aplikasi ini, nantinya para pengguna akan mendapatkan cashback tersebut. Untuk mendapatkan cashback tambahan, para pengguna dapat melakukan aktivitas seperti, mengikuti kuis, program boost, membuka kotak hadiah, dan mengundang teman. Ketika sudah terkumpul, cashback tersebut dapat dicairkan dengan melalui transfer bank.

Halaman:
1 2
